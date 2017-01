später lesen Top 10 Rheinland Landschaftspark Fuhrkamp Teilen

Der Landschaftspark Fuhrkamp liegt am nördlichen Rand von Langenfeld, wird von einem Gewerbegebiet mit dem regionalen Briefzentrum und Wohnvierteln eingerahmt. Die Naturidylle vor der eigenen Haustür verdanken die Langenfelder der Bautätigkeit in Düsseldorf. Als damalige Eigentümerin des Berghausener Geländes verbuchte die Landeshauptstadt durch die naturnahe Aufwertung ab 2004 nämlich Punkte auf ihrem so genannten Ökokonto, schaffte so den baugesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich an die Natur. Mittlerweile ist das 23 Hektar große Gelände mit Bäumen und Sträuchern dicht bewachsen. Beim Herbstspaziergang erfreuen Blätter in allen Farbtönen das Auge.