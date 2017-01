später lesen Top 10 Rheinland Landwirt Drenker, Mettmann Teilen

Seit gut 30 Jahren bietet der Mettmanner Landwirt Peter Drenker Weihnachtsbäume an. Die Nordmanntannen kommen aus Bad Berleburg und werden auf dem Ausstellungsplatz an seinem Hof, Meurersmorp 12, in Ständern aufgestellt, damit die Kunden die Bäume in voller Entfaltung sehen können. Die Preise beginnen bei 25 Euro. Wer sich an der „Grünen Kiste“, Drenkers Verkaufsstand an der B 7 nach Bäumen erkundigt, dem wird der kurze Weg zum Verkaufsplatz am Hof gewiesen. Käufer können bis dorthin fahren und ihren Weihnachtsbaum aussuchen und einladen.