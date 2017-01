später lesen Top 10 Rheinland Landwirt Hubert Bulich in Nettesheim Teilen

Twittern







Erdbeeren zählen zu den beliebtesten Saisonfrüchten. Auch in Rommerskirchen gibt es eine gute Adresse für alle Liebhaber der Sammelnussfrucht: Hubert Bulich in Nettesheim. Er bietet köstliche Erdbeeren in seinem Hofladen (werktags von 7 bis 20 Uhr, sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet) am Lommertzweg an, die knallrot – also gut gereift –, süß und saftig sind. Bulich hat natürlich auch einen Verkaufsstand an der Straße. Dieser befindet sich an der B 477. Dort geht bei gerade bei gutem Wetter ein Schälchen nach dem anderen über die Theke, viele Rommerskirchener schätzen das Angebot des Landwirten genauso wie Durchreisende, die zufällig auf den Verkaufsstand aufmerksam werden.