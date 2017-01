Top 10 Rheinland: Lantz’ scher Park

Zwischen Flughafen und Rhein, zwischen Messegelände und Kaiserswerth, liegt im Stadtteil Lohausen ein kleiner, aber prächtiger Park – der Lantz'sche Park, einst ein Rittersitz.

Da nur ein Wegweiser zur 17 Hektar großen Grünanlage führt, ist es nicht verwunderlich, dass viele Düsseldorfer noch nie etwas von dem Park gehört haben, der seit 1978 im Besitz der Stadt ist und in dem lange Jahre der Galerist Alfred Schmela mit einem Skulpturenpark tätig war. Zwischen alten Ahornbäumen, Buchen und Eichen liegen versteckt eine 1878 erbaute, malerische neuromanische Kapelle, aber auch zeitgenössische große Plastiken von Richard Serra.

Ein öffentlicher Parkplatz ist nicht in der Nähe. Die Bus-Linie 760 hält in Lohausen an der Kirche





Der Park – früher Privatbesitz der Familie Lantz – dient heute mit seinen verschlungenen Wegen unter altem Baumbestand und einem neu gestalteten Spielplatz als kleiner Erholungsraum für Lohausen. Während der Wohnsitz der Familie Lantz – ein klassizistisches Herrenhaus – leer steht und seit Jahren verfällt, soll die Kapelle wieder öffentlich zugänglich gemacht werden.