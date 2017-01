später lesen Top 10 Rheinland Laufkursus beim TV Jahn Hiesfeld FOTO: TV Jahn Hiesfeld FOTO: TV Jahn Hiesfeld Teilen

Der TV Jahn Hiesfeld bietet ab Sonntag, 10. Januar, 10.30 Uhr, einen zehnwöchigen Laufkursus für Anfänger an. Ziel ist die Teilnahme am Dinslakener Citylauf über die Fünf-Kilometer-Distanz am 10. April. Es wird ein systematisches Aufbautraining für erwachsene und jugendliche Laufanfänger und Familien sowie für Wiedereinsteiger angeboten. Die Leitung hat Wilfried Wiacker. Treffpunkt ist der Parkplatz am Rotbachsee.