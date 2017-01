Top 10 Rheinland: Lauftreff Nütterden

Der Lauftreff Nütterden ist einer der ältesten seiner Art im Kreis Kleve. 1979 gegründet, treffen sich die Teilnehmer jeden Mittwoch um 19 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr. Jeden Samstag ist Feierabend-Lauftreff ab 16.30 Uhr (Winter: 15 Uhr), freitags ist Kinderlauftreff um 17.30 Uhr. Seit 2004 gibt es ebenfalls einen Nordic-Walking-Lauftreff, jeden Freitag um 17.30 Uhr.

Treffpunkt ist jeweils am Parkplatz "Sieben Quellen", Römerstraße/Nimwegerstraße in Nütterden

Laufen in der Gemeinschaft macht Spaß. Das Schöne am Lauftreff in Nütterden: Die Teilnahme ist kostenlos. Der Verein Leichtathletik Nütterden freut sich aber, wenn die Aktivitäten des Vereins durch eine Mitgliedschaft unterstützt wird.