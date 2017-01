Top 10 Rheinland: Leas Hochzeit - Stadttheater Duisburg

Schauspiel „Leas Hochzeit“ von Judith Herzberg, Gastspiel des Schauspielhauses Bochum im Duisburger Stadttheater am 27. Februar, 19.30 Uhr. Die Karten kosten zwischen 10 und 31 Euro. Karteninfo im Stadttheater unter Tel. 0203 28362100.

Mit diesem Stück wird das Theatertreffen zu den diesjährigen Duisburger Akzenten eröffnet, die das Motto haben "Nah und Fern – 300 Jahre Duisburger Hafen". In einer Kritik nach der Premiere des Stücks in Bochum heißt es: "Der niederländische Regisseur Eric de Vroedt hält das Stück souverän in der Schwebe. Er lotet die Charaktere der Leidenden aus, verschmäht aber selbst Slapstick-Momente nicht. So gelingt ein überaus anrührender Abend."