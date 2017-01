später lesen Top 10 Rheinland Leichlinger Früchtchen, Leichlingen Teilen

Twittern







In der Blütenstadt gibt es viele Dinge, die ein Andenken an die Blütenstadt sein könnten. Neben dem bewährten Logo mit dem stilisierten Brückenbogen und dem Claim „Leistung mit Charme“, sowie dem weitreichend bekannten und beliebten Apfelmann, ist die Serie der Leichlinger Früchtchen auf Werbemitteln und Imageträgern von Leichlingen zu sehen. Bei der Buchhandlung Langen fällt der Blick auf den grünen Postkarten-Bildband „Leichlingen Anno dazumal“. Im Buchladen von Lisa Gilljohann trifft der Kunde auf ein viersprachiges Buch über Leichlingen. „Schüler nehmen das natürlich gerne, wenn sie in eine der Partnerstädte fahren“, berichtet die Inhaberin. Ansichtskarten von Leichlingen gibt es im Lotto-und Zeitschriftengeschäft von Carsten Peters am Brückerfeld. Armin Hölzer an der Kirchstraße bietet „Leichlinger Früchtchen“ in Kerzenform an. Der Internetvertrieb Active Look (www.activelook.de) hat T-Shirts mit der Aufschrift „I love Leichlingen“ für Damen und Herren, Leichlingen- Kappen sowie –taschen im Programmm. Keramiktassen mit der Marly-Brücke und ein Glasreinigungstuch mit der Henly-Brücke komplettieren das Programm. Witzhelden- und Leichlingen-Souvenirs gibt es in der Bergischen Bauernscheune Conrads: Als da wären Regenschirme, Handytaschen, Fahnen mit dem Stadtwappen, Zartbitter-Schokoladentäfelchen mit „Süßen Grüßen“ , Frühstücksbrettchen mit Marly-Motiv, Witzhelden-Sekt und Witzhelden-Ansichtskarten. Bei Schreibwaren Sasse in Witzhelden am Marktplatz dürfte auch der Bildband „Witzhelden – zauberhaftes Höhendorf“ vorrätig sein; ansonsten kann er nachbestellt werden.