später lesen Top 10 Rheinland "Leo’s" Hilden Teilen

Twittern







Das Büdchen liegt unschlagbar günstig für alle, die zur S-Bahn-Station zu Fuß gehen: Eine Ecke vor dem Bahnhof wartet es auf alle, die vor allem morgens noch einen Kaffee oder eine frisch und selbst hergestellte Backware brauchen. Seit sieben Jahren wird es betrieben von Achilleas Giannopoulos und seiner Familie, die fast alle Kunden mit Namen kennen. italienischen Kaffee (ab 1,10 Euro) gibt es ebenso wie einen Tee (ab 1,20 Euro). Bis zum Mittag werden auch Zeitungen und Zeitschriften viel geordert, alles vorhanden im Sortiment. Am Nachmittag geht es um Kuchen und Torte, ebenfalls aus der Backstube von Mutter Eleni. Und am Abend sind die Kunden froh, für ihr Bier nicht mehr in den Supermarkt fahren zu müssen. Sehr familiäres, gemütliches Büdchen mit frischem Angebot. Das Sortiment ist nicht ganz so reichhaltig wie in den kleinen "Ersatz-Supermärkten".