Top 10 Rheinland: Leonardo-Hotel

Das Leonardo-Hotel kann ganz bequem aus der Gladbacher Altstadt zu Fuß aus erreicht werden, befindet sich also in gut erreichbarer Lage mitten im Stadtzentrum. Die 128 Zimmer machen die Herberge zum zweitgrößten Hotel der Stadt. Im eigenen Business-Center können E-Mails gecheckt und Termine organisiert werden, während im neu gestalteten Fitness-Raum an der Figur geschraubt werden kann. Zur Ruhe kommen nach dem harten Training kann man dann in der Ruhezone mit integrierter Sauna.