Top 10 Rheinland: Leverkusener Schiffsbrücke

Bei der Leverkusener Schiffsbrücke bei Rheinkilometer 702,5 über der alten Wuppermündung in Leverkusen-Rheindorf handelte es sich um eine Schiffssteganlage aus drei 80 bis 100 Jahre alten Schiffskörpern. Sie tragen die Namen „Einigkeit“, „Freiheit", „Aalschokker" und „Recht". Sie sind mit einem abgestützten Laufsteg verbunden. Das Besondere an der Leverkusener Schiffsbrücke ist zum einen ihre Lage und ihre Funktion als Verbindung zwischen den heutigen Leverkusener Stadtteilen Rheindorf und Wiesdorf, zum anderen der historische Wert der einzelnen Schiffe. Die in Holland gebauten Eisenschiffe waren typisch für den Schiffsverkehr auf dem Rhein bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Ein Förderverein Schiffsbrücke betreibt die Anlage aus Nacherholungsziel mit Gastronomie.