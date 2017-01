später lesen Top 10 Rheinland Lichtermarkt im Landschaftspark FOTO: Martin Preissner FOTO: Martin Preissner Teilen

Veranstaltet von der FrischeKontor Duisburg GmbH und gesponsert von Schauinsland-Reisen findet am Nikolaus-Wochenende zum ersten Mal der "Lichtermarkt im Landschaftspark" statt. Und zwar am 4. und 5. Dezember, jeweils von 14 bis 21 Uhr und am 6. Dezember von 11 bis 19 Uhr.