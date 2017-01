später lesen Top 10 Rheinland Liebfrauenkirche Duisburg FOTO: Andreas Probst FOTO: Andreas Probst Teilen

Die Liebfrauenkirche wurde 1958 bis 1960 in unmittelbarer Nachbarschaft von Stadttheater, Landgericht und Mercator-Halle gebaut. Architekt war Toni Hermanns. Der Stahlbetonbau wurde im Stil des so genannten Brutalismus errichtet. Zahlreiche Einrichtungsgegenstände stammen aus der Vatikankirche der Weltausstellung 1958 in Brüssel. Trotz ihrer architektonischen Bedeutung drohte der Kirche vor einigen Jahren der Abriss. Der Arbeitskreis „Brennender Dornbusch“, der sich nach einem Relief an der Kirche benannte, sorgte für den Erhalt der Kirche. Dabei half dem Arbeitskreis eine Zustiftung des Duisburger Unternehmers Wilhelm Fasel (1911 bis 2009) in Höhe von 1,75 Millionen Euro. Heute wird die Liebfrauenkirche auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt.