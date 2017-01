später lesen Top 10 Rheinland life-ness in Radevormwald Teilen

Das life-ness Schwimm- und Sportbad in Radevormwald eignet sich für Freizeitsportler ebenso wie für Vereine und Schulen. Hier in Radevormwald kommen vor allem diejenigen auf ihre Kosten, die nichts vom "Planschen" halten, sondern gerne bei idealen Bedingungen trainieren. Das 25 Meter lange Becken mit sechs Bahnen lädt zum entspannten Schwimmen ein. In dem behindertengerechten Becken gibt es zudem teilweise kostenfreie Aqua-Kurse. Das Frühschwimmen im life-ness ist bei Frühaufstehern beliebt.