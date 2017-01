Top 10 Rheinland: Lifesaver Duisburg

Ein Gemeinschaftswerk von Niki de Saint Phalle, die die grellbunte Vogelskulptur schuf und ihrem Ehemann Jean Tinguely, der den beweglichen Sockel konstruierte. Als das Werk 1993 im Beisein der Künstlerin enthüllt wurde, gab es ziemlich lautstarken Protest gegen den „Pleitegeier“. Heute ist der „Lebensretter“ mit Abstand das beliebteste Fotomotiv in der Duisburger Innenstadt. Das Werk ist ein schöner Kontrast zu den nüchternen Bankgebäuden in der Nähe. An schönen Tagen wird von zwei- und vierbeinigen Passanten auch das Brunnenwasser genutzt, das aus Düsen des Fabelwesens spritzt.

Auch für andere Städte (beispielsweise Hannover) schuf Niki de Saint-Phalle bunte "Nanas" und andere mit dem Lifesaver verwandte Fabelwesen. Das Duisburger Exemplar gehört aber wie kaum ein anderes Kunstwerk im öffentlichen Raum zum Stadtbild.