Top 10 Rheinland: Linie 654 Remscheid

Wenn man Remscheid entdecken will, dann braucht man dafür gar keine besondere Tour, sondern kann einfach mit der Linie 654 der Remscheider Stadtwerke fahren, die von Solingen Burg, über den Westen Remscheids in Richtung Innenstadt, vorbei am Allee-Center, hinüber nach Lennep und von dort weiter nach Lüttringhausen Mitte fährt. Dabei sieht man nicht nur fast alle Winkel Remscheids und erlebt schöne Landschaften, sondern kann sehr gut weitere Touren anschließen. Bis Solingen oder Wuppertal ist es an den jeweiligen Endpunkten der Strecke lediglich ein Katzensprung.