Top 10 Rheinland: Linie Kunst-NEW

Seit 2003 gibt es die regelmäßigen Ausstellungen im Foyer der Hauptverwaltung des regionalen Versorgers NEW an der Odenkirchener Straße. In der Reihe "Linie Kunst" werden drei bis viermal im Jahr Fotografien, Skulpturen und Malerei für jeweils drei Monate präsentiert. Mit der Vergabe des "Wasserturm-Stipendiums" an einen geeigneten Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie der für zwei Jahre in der ehemaligen Pumpenwärterwohnung leben und arbeiten darf, und dessen Werke ebenfalls im Rahmen der "Linie Kunst" gezeigt werden, hat die NEW ihr Engagement in Mönchengladbach ausgebaut.