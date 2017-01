später lesen Top 10 Rheinland Lintorfer Weihnachtsmarkt, Ratingen Teilen

Kenner reservieren das erste Adventswochenende für einen Besuch in Lintorf. Denn das Dorf hat bekanntermaßen, was so viele gerne hätten. Und ein richtig schöner Vorweihnachtsmarkt ist selbstverständlich. Natürlich macht es am meisten Spaß, bei klirrender Kälte die berühmte Feuerzangenbowle oder den nicht minder gerühmten Glühwein zu genießen. Aber selbst, wenn es keine watteweichen Flocken vom Himmel regnet, bereitet der Bummel durch die improvisierte Zeltstadt mit ihrem bunten Angebot viel Spaß.