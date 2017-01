später lesen Top 10 Rheinland Löwenbrunnen, Ratingen Teilen

Eine der hübschesten in der an geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten nicht armen Stadt ist der Löwenbrunnen. Der steht am Marktplatz, dort, wo die vier Hauptachsen Lintorfer, früher Angermunder Straße, die Oberstraße, die Bechemer Straße und die Düsseldorfer, früher Vohwinkler Straße, aufeinander stoßen. Wege und Brunnen werden bereits im Stadtbuch anno 1362 erwähnt. Seit 1976 umsprudeln Wasserfontänen auf ein Rad gestützte Löwen plus die Medaillons mit den Wappen der vormals selbstständigen Gemeinden Breitscheid, Eggerscheidt, Homberg, Hösel und Lintorf. Kreiert hat das fröhliche Ensemble Hans Breker.