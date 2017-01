später lesen Top 10 Rheinland Löwenburg Teilen

Die Löwenburg an der Ludenberger Straße an der Grenze von Grafenberg und Ludenberg ist ein Traditionslokal. Die 1896 errichtete, zweigeteilte Löwenburg mit Tanzsaal und Gaststätte trug einige Jahrzehnte den Namen Wedig ("Bist Du ledig, geh’ zu Wedig"), benannt nach Wirt Georg Wedig, und nahm in dieser bewegten Zeit nach der Jahrhundertwende sogar Einzug in die Literatur: Günter Grass tanzte hier in seiner Düsseldorfer Zeit ab Mitte der 50er Jahre und sammelte Stoff für die "Blechtrommel".