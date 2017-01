später lesen Top 10 Rheinland Luegallee Teilen

Die von 72 Platanen gesäumte Luegallee ist etwa einen Kilometer lang. Sie beginnt am Luegplatz und endet am Belsenplatz. In der Mitte trennt der Gleisstrang der Rheinbahn die Süd- von der Nordseite. Teutonen- und Barbarossaplatz bringen Abwechslung in die schnurgerade Allee, die von der mächtigen Pfarrkirche St. Antonius gekrönt wird.





Die Luegallee ist Oberkassels lebhaftes Zentrum mit Geschäften und Märkten für den täglichen Bedarf, aber auch schicken Boutiquen und Restaurants. Bei schönem Wetter kann man auf den Bänken der Plätze rasten, das geschäftige Treiben beobachten oder mit Bekannten Neuigkeiten austauschen. Und wenn dann noch zur Weihnachtszeit der Allee-Charakter mit Lichterketten an den winterlichen Platanen unterstrichen wird – dann spätestens regen sich heimatliche Gefühle in einem überschaubaren Umfeld, aber ganz nah an der großen Stadt.