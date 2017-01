später lesen Top 10 Rheinland Lukullus, Ratingen Teilen

Auch jenseits des Oberschlesischen Museums gibt es Adressen für Spezialitäten aus dieser Region. Am Berliner Platz residiert das Lukullus, und der Name ist Programm, was Schinken-Presskopf, holzgeräucherten Schinken, masurischen Frischkäse, marinierte Gemüsesorten oder die typischen Vanille-Riegel angeht.