Top 10 Rheinland: Märchenfestival in Neukirchen-Vluyn

Märchenfestival in Neukirchen-Vluyn

Vor der imposanten Kulisse der Alten Mühle in der Dong findet am Wochenende über den 4. und 5. Juli das zehnte Märchenfestival statt. Im Hinblick auf das zehnjährige Bestehen des „Märchen-Outdoor-Festival" hat sich eine Initiative von Förderern und sozial engagierten Bürgern zusammengefunden, mit dem Ziel, das Märchenfestival im Jubiläumsjahr 2015 besonders attraktiv zu gestalten. Der besondere Charme des Festivals, bei dem im freien hunderte Kinder den Vorlesern lauschen, zieht Gäste aus ganz NRW, aber auch aller Herren Länder an“, sagt Veranstalter Dr. Joachim Bürger. Er rechnet mit 3000 Familien am Wochenende, etwa 5000 Gästen somit täglich. „Dann ist das Maximum auch erreicht, dann müssen wir die Tür absperren. Eintrittskarten sollten also frühzeitig organisiert werden.