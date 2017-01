später lesen Top 10 Rheinland Märchenzoo, Ratingen Teilen

Eine kunterbunte Märchenwelt mit tierischem Ambiente befindet sich am Ausflugsort Blauer See. Zwar hat Pfingststurm „Ela“ vor zwei Jahren versucht, dem malerischen Kleinod den Garaus zu machen. Aber all die zauberhaften Wesen - ob nun wie Ziege, Pony & Co. aus Fleisch und Blut mit hohem Niedlichkeitsfaktor und großem Appetit auf feines Futter oder als Fantasiegestalten wie Schneewittchen und Aladin - haben sich davon nicht beirren lassen. Fazit: Tolle Adresse für alle jungen Tierliebhaber und solche, die es in ihrem Herzen auch hochbetagt geblieben sind.