Top 10 Rheinland: Mama, Papa und ich

"Mama, Papa und ich" heißt das Motto, unter dem die Stadtsportjugend in Zusammenarbeit mit der Stadt und der AOK Familien im Winter zu sportlichen Aktivitäten animieren möchte. Dafür werden sonntags verschiedene Hallen geöffnet, in denen Kinder und ihre Eltern hüpfen, toben, klettern, balancieren oder spielen können.



Adresse:

Hallen Gießerpfad, Von-Kettler-Straße, Löschenhofweg, Felbelstraße und Wimmersweg.

Öffnungszeiten: Jeweils von 15 bis 17 Uhr am 11., 18. und 25. Januar, am 1.,8. und 22. Februar sowie am 1., 8., 15.und 22. März.

Informationen unter www.sportjugendkrefeld.de

Ein tolles Angebot, das für AOK-Mitglieder frei ist. Alle anderen zahlen einen kleinen Unkostenbeitrag.