Top 10 Rheinland: MAP-Festival

Am Dienstag, 11. August, ist es wieder soweit. Zum 16. Mal geht in Rheinberg das bei Fans in der ganzen Region beliebte MAP-Festival über die Bühne. Das „music art projekt“ vereint Musik und Kunst miteinander. Bis Samstag, 15. August, ist für Kulturfans an zwei Locations Kultur pur erlebbar. Im Kunst-Hotel Artlon an der Kaiserstege 4 wird am Donnerstag, 13. August, um 19 Uhr eine kostenlose Kunstausstellung eröffnet. Das Map-Festival startet zwei Tage vorher im Artlon mit dem Poetry Slam für sechs Euro an der Abendkasse. Im Vorverkauf sind die Karten für 5 Euro in der Buchhandlung Schiffer zu bekommen. Einlass 20 Uhr; Beginn 21 Uhr. Freitag, 14. August, und einen Tag später am Samstag, 15. August, gibt es am Pulverturm an der Kurfürstenstraße 6 jeweils ab 17.30 Uhr jede Menge Musik auf die Ohren. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Es treten an den zwei Tagen rund acht Bands – unter anderem Think twice aus Kamp-Lintfort oder Sebel aus Wanne-Eickel auf, darunter natürlich auch die Lokalmatadore Die Zauberlehrlinge, die jedes Jahr von tausenden Rockfans gefeiert werden.

Ein sympathisches Fest mit einem breiten Spektrum , das eine Menge zu bieten hat für junge Leute und die, die jung geblieben sind.