Top 10 Rheinland: Marathon - Tenterhof in Dinslaken

Beschreibung: Zwei Läufer am Start zum Marathon. Vor ihnen liegen ermüdende 42,195 Kilometer. Der eine Läufer wünscht sich einen Laufpartner, der andere besteht darauf, alleine zu laufen. So oder so, die Konkurrenz läuft immer mit. Wer ist schneller, wer verkalkuliert sich, wer bleibt auf der Strecke? Wofür lohnt sich eigentlich die ganze Schinderei? Tickets: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro zuzüglich Gebühren.