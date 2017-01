später lesen Top 10 Rheinland Marienburgpark in Monheim Teilen

Twittern







Der Marienburgpark umgibt die in den Jahren 1879/80 für den Reichstagsabgeordnete Eugen von Kessler im neugotischen Stil errichtete Sommerresidenz. Der rote Backsteinbau soll an den gleichnamigen Hauptsitz des Deutschen Ordens in Westpreußen erinnern. Das 1,7 Hektar große Areal gehört in weiten Teilen der Stadt Monheim, während die Burg in Privatbesitz ist. Architektonische Besonderheiten im Park sind die Grotte und der Marienpavillon. Das aus drei Pylonen errichtete Grottenbauwerk ist der Überrest einer mit Brunnen und Pflanzschalen geschmückten Terrasse, von der aus man die Burg in den Blick nehmen konnte. Da es keine Bauunterlagen zu diesem Bauwerk gibt, konnte es nicht wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Der Marienpavillon besitzt einen achteckigen Grundriss mit drei gemauerten Seiten. In der Mitte der Wand ist das Relief einer Mondsichelmadonna eingelassen. Zu den markantesten Bäumen im Park gehören ein Mammutbaum (120 Jahre), ein Buxus (110 Jahre), eine Hybrid-Eiche und eine Purpur-Kastanie. Der Park ist Bestandteil der "Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas".