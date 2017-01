Top 10 Rheinland: Markt in Duisburg-Hochemmerich

Den Wochenmarkt Hochemmerich gibt es schon seit vielen Jahren: Im März 1901 wurde er einst eingerichtet. Im Laufe der Jahrzehnte hat er sich nach Angaben des Duisburger Frischekontors zum größten Wochenmarkt am linken Niederrhein entwickelt.

Mitten im Duisburger Stadtteil Rheinhausen an der Atroper Straße/Duisburger Straße gelegen, findet der Wochenmarkt auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern zweimal in jeder Woche statt: mittwochs und samstags von 8 bis 13 Uhr. Die Händler bieten den Besuchern eine großzügige und vielfältige Auswahl an Waren des täglichen Bedarfs: Obst und Gemüse, frisches Fleisch, Fisch, Blumen und Textilien. Die Veranstalter verzeichnen an Markttagen nach eigenen Angaben bis zu 10.000 Besucher.

Hochemmericher Markt, Duisburg. Parkmöglichkeiten gibt es im 2006 eröffneten Marktforum: 450 Plätze sind im Parkhaus vorhanden. Von dort aus gibt es einen eigenen Ausgang zum Wochenmarkt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Besucher den Wochenmarkt mit den Bussen der Linien 921, 922, 923, 924 und 937 bis zur Haltestelle Rheinhausen Markt.

Mehr als 100 Jahre alt, stolze 8000 Quadratmeter Fläche – bis zu 10.000 Besucher pro Markttag können sich nicht irren. Hier lohnt sich ein Besuch.