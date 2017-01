Top 10 Rheinland: Markt in Moers

Der Wochenmarkt auf dem Neumarkt lädt zum entspannten Einkauf in der Moerser Innenstadt ein. Durch seine direkte Anbindung an die Steinstraße lässt sich der Einkauf gleichzeitig mit einer ausgiebigen Erkundung der zahlreichen Cafés in der Moerser Altstadt sowie mit einem Bummel durch die Fußgängerzone verbinden. Der Parkplatz an der Mühlenstraße ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar und bietet ausreichend Möglichkeiten, den Pkw während des Einkaufs kostengünstig abzustellen. Linienbusse halten zudem direkt am Markt.

Warensortiment: Frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Käse, Backwaren und Blumen – der Markt lässt keine Wünsche offen. Darüber hinaus kann an einer Gulaschkanone durch einen zünftigen Snack Kraft tanken.

Bereits seit mehr als 180 Jahren bieten die zahlreichen Händler ihre hauptsächlich regionalen Erzeugnisse auf dem Neumarkt an. Die herausragende Eigenschaft ist das "grüne"