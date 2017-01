Top 10 Rheinland: Markt Kalkar

Auf dem kleinen Markt in Kalkars Ortszentrum versammelt sich einmal in der Woche eine Handvoll Stände. Käse, Blumen und Fisch gibt es dort genauso zu kaufen wie Obst und Gemüse. Viele der teils lokalen Händler kommen schon seit Jahren zum Markt in der Nicolaistadt, der vor allem von seinen Stammkunden lebt. Vor allem die Gastronomie und der historische Ortskern laden zum Besuch ein.

Kleiner Markt vor historischer Kulisse.