Top 10 Rheinland: Markt Linde

Der Markt an der Linde in Kleve ist der größte in der Schwanenstadt. 23 Stände laden an die Borselstege, das Sortiment umfasst ein breites Angebot von Fisch, Käse, Wurst, Obst und Gemüse bis hin zu Feinkost und Haushaltswaren. Viele Kunden sind dem Markt schon seit Jahrzehnten treu und kennen die Beschicker teils persönlich.

"Der" Wochenmarkt in Kleve – und das seit Jahrzehnten.