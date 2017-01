später lesen Top 10 Rheinland Martin-Luther-Kirche in Solingen FOTO: Martin Kempner FOTO: Martin Kempner Teilen

Die evangelische Martin-Luther-Kirche am Rande des Zentrums von Solingen ist imposant: Auf dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes erhebt sich der massive Zentralbau der Kirche, eingefasst von zahlreichen Türmen. 85 Meter hoch ist der höchste Turm, der seit 1988 unter Denkmalschutz stehenden Kirche, der immer am letzten Wochenende des Monats bestiegen werden kann: 134 Stufen führen in die Spitze, als Lohn für den Aufstieg erwartet die Besucher ein toller Ausblick über Solingen. Beeindruckend ist, neben dem Innenraum der Kirche, auch das Portal mit seinen reichen Verzierungen. 2011 war das Gotteshaus von der Schließung bedroht – und konnte in einer beispiellosen Rettungsaktion dank unzähliger Spender, vieler Engagierter und einem umtriebigen Bauverein gerettet werden. Über das ganze Jahr bietet die Gemeinde ein buntes Programm von Konzerten in der Kirche an.