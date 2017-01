später lesen Top 10 Rheinland Martinsmarkt Friedrichsfeld FOTO: Werbegemeinschaft FOTO: Werbegemeinschaft Teilen

Der Heilige Martin wird am 6. November den neu gestalteten Marktplatz in Friedrichsfeld besuchen – und zwar beim Martinsmarkt, der von der Vereinsgemeinschaft Friedrichsfeld in Zusammenarbeit mit der örtlichen Werbegemeinschaft organisiert wird (Beginn 16 Uhr).