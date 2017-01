später lesen Top 10 Rheinland Martinszug durch Mündelheim FOTO: Andreas Probst FOTO: Andreas Probst Teilen

Bereits am 6. November startet um 17.30 Uhr der traditionelle Martinszug in Mündelheim, dem Stadtteil im Duisburger Süden. Der Zug startet an der Grundschule „Im Reimel“, wo es auch eine große Turnhalle gibt, in der einige Sportvereine trainieren. Gegen 20 Uhr endet der Zug auch auf dem Schulhof.