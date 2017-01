später lesen Top 10 Rheinland Martinszug in Dilkrath Teilen

Das Sankt Martin Komitee Dilkrath lädt für Samstag, 14. November, zum Martinszug durch den Ort ein. Martin reitet auf seinem Schimmel den Kindern voran, die ihm ab Kindergarten Nordstraße über Dorffeld, Vorstadt, Gertrudisstraße und Brüggenerhütte folgen, wo das Feuer abgebrannt wird. Zurück geht es über die Gertrudisstraße, Vorstadt und Nordstraße zur Kirche. Der Zug beginnt um 17 Uhr, wer sich vorab für den Weg stärken will, kann ab 16 Uhr süße Mutzen am Kindergarten kaufen. Aufwärmen können sich die Teilnehmer nach dem Zug in der Gaststätte Toerschen an der Boisheimer Straße 61 in Dilkrath. Dort klingt der Abend mit einem gemütlichen Beisammensein aus.