Top 10 Rheinland: Martinszug in Dülken

Durch die Straßen und Gassen der Dülkener Altstadt zieht am Dienstag, 10. November, der Martinszug. Mit ihren liebevoll gebastelten Fackeln in der Hand singen die Kinder traditionelle Martinslieder. Der Zug startet um 17.30 Uhr auf dem Neumarkt. Er zieht über Corneliusstraße, Alter Markt, Kreuzherrenstraße, Lange Straße, Nordgraben, Neumarkt, Am Neumarkt, Marktstraße, Ostgraben, Lange Straße, Eligiusplatz, Schöffengasse, Moselstraße, Hühnermarkt, Alter Markt, Corneliusstraße, Neumarkt, Nordgraben, Lange Straße und Gasstraße zur Melcherstiege, wo gegen 18.30 Uhr die Strohmühle und ein großes Feuerwerk abgebrannt werden. In Dülken gibt es keinen Heiligen an der Spitze des Zuges, sondern ein Modell der Dülkener Narrenmühle. Und die Kinder erhalten traditionell auch keine Tüten mit Süßigkeiten. Stattdessen folgen die Dülkener dem Beispiel Martins und teilen: Der Martinsverein sammelt Spenden in der Bürgerschaft und bei Firmen, um bedürftigen Kindern warme Winterkleidung zu ermöglichen.