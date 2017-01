später lesen Top 10 Rheinland Martinszug in Kempen Teilen

Twittern







Mehr als 30.000 Besucher kommen jedes Jahr, um den weit über Kempens Grenzen hinaus bekannten Martinszug zu sehen, der wohl schönste und größte Martinszug am Niederrhein. Er findet alljährlich am Abend des 10. November statt. Die Schulkinder ziehen mit ihren selbst gebastelten Fackeln durch die Altstadt. Den Zug krönt ein großes Feuerwerk, das vor der Kempener Burg gezündet wird. Beginn ist um 17.15 Uhr an der Mülhauser Straße, gegen 18.15 Uhr wird das Feuerwerk gezündet. Danach ziehen die Kinder weiter zum Buttermarkt und erhalten ihre mit Süßigkeiten gefüllten Martinstüten, in Kempen „Blo-es“ genannt. Ab 16.30 Uhr ist die Altstadt für den Verkehr gesperrt, Besucher sollten Bus und Bahn nutzen oder weit außerhalb der Stadt parken. Einen Tag vorher, am 9. November, ziehen die Drei- bis Sechsjährigen im Kinderzug durch Kempen. Start ist um 18 Uhr auf dem Kirchplatz.