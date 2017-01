später lesen Top 10 Rheinland Martinszug in Lobberich Teilen

Vor der stimmungsvollen Kulisse der Burg Ingenhoven, im Schatten der Alten Kirche, teilt St. Martin seinen Mantel mit einem armen Mann. Das Spiel der Bettlerszene gehört zu den Höhepunkten des Lobbericher Martinszuges, der am Abend des 10. November stattfindet. Dem Zug voran reitet St. Martin in Begleitung zweier Pagen, dann folgen die Mitglieder des Martinsvereins und die Kinder der Lobbericher Schulen und Kindergärten. Besucher am Wegesrand bewundern die schönen, selbst gebastelten Fackeln der Kinder. Singend und unterstützt von vielen Musikern ziehen die Jungen und Mädchen durch die Stadt. Vorbei am Rathaus und an der Kirche St. Sebastian geht es weiter zur Grundschule am See, wo die Kinder ihre prall gefüllten Martinstüten erhalten und dem Feuerwerk entgegenfiebern, das im Spiegel des Wassers besonders reizvoll ist. Die Kinder der Kindergärten ziehen schon einen Tag vorher, am 9. November, mit ihren Laternen los. Start ist an der Kirche St. Sebastian. Nach einem kurzen Weg durch die Innenstadt sehen die Kinder dem Spiel der Bettlerszene im Ingenhovenpark zu. Die Züge beginnen jeweils um 17.30 Uhr.