Top 10 Rheinland: Martinszug in Schiefbahn

Die Schüler aller Schulen ziehen am Freitag, 6. November, mit ihren bunten Fackeln durch den Willicher Stadtteil Schiefbahn. Mehrere Musikkapellen begleiten die Jungen und Mädchen, die um 18 Uhr zunächst auf dem Jahnplatz sehen, wie St. Martin am Feuer seinen Mantel mit einem armen Mann teilt. Danach gehen die Teilnehmer über Am Steigerturm, Hochstraße, Linsellesstraße, Hubertusstraße, Robert-Koch-Straße, Bruchstraße, Königsheide, Hochstraße und Schulstraße zur Hubertusschule. Die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule und der Pestalozzi-Schule ziehen weiter mit den Fünftklässlern des Gymnasiums St. Bernhard in ihre Klassenräume.