Top 10 Rheinland: Martinszug in Viersen-Hagenbroich

Der Martinsverein Hagenbroich-Windberg lädt für Sonntag, 8. November, zu einem gemütlichen Martinsabend ein. Die Teilnehmer treffen sich um 15.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Hagenbroich. Dort gibt es Püfferkes und Kakao, für die Erwachsenen Glühwein. Die schönsten Laternen werden prämiert. Der Martinszug zieht dann ab 17.15 Uhr durch die Sektion zum Feuer, anschließend geht es zurück zum Feuerwehrgerätehaus. Die Kinder erhalten von St. Martin eine mit Leckereien gefüllte Tüte. Um 20 Uhr treffen sich die Erwachsenen im Restaurant „Zum Butschenhof“, Franziskusstraße 9 in Süchteln-Vorst, wo bei Musik und einer Versteigerung weiter gefeiert wird. Wer mag, kombiniert den Besuch beim Martinszug mit einem Bummel durch die Viersener Innenstadt. Am 7. und 8. November findet der Martinsmarkt dort statt. Am Samstag öffnen Händler bis 18 Uhr ihre Geschäfte, am Sonntag ist der Markt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.