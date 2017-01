später lesen Top 10 Rheinland Massage & Kosmetikbehandlung in der Asia Therme in Korschenbroich Teilen

Gönnen Sie sich einen Wohlfühltag in der Asia Therme in Korschenbroich und lassen Sie sich bei einer Massage verwöhnen. Unser Vorschlag: die Honigmassage. Durch die pumpende Auf- und Abbewegung der Hände werden Schlackenstoffe und Gifte aus dem Körpergewebe herausgezogen. Diese besondere Massagen hilft gegen Cellulitis, unterstützt die Entgiftung bei Fastenkuren, Stress sowie chronischen Krankheiten - Ganzkörper circa 60 Minuten. Abrunden können Sie den Tag mit einer Kosmetikbehandlung in der hauseigenen "beauty lounge". Ob Fruchtsäurebehandlung, Hals-Dekolleté-Spezialbehandlung oder Maniküre, hier ist für jeden etwas dabei.