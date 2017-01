später lesen Top 10 Rheinland Mediothek Teilen

In unmittelbarer Nähe zur Innenstadt befindet sich die Krefelder Mediothek. Einen breiten Medienbestand hält die Mediothek für ihre Besucher bereit: von Fachbüchern über klassische Literatur bis hin zu aktuellen Romanen ist alles dabei- und das auch in der Originalsprache sowie übersetzt in mehrere Sprachen wie z.B. Spanisch, Russisch. Auch Filme, Serien, Musik und Hörbücher werden den Gästen angeboten und mehrere Computer stehen einem zur Verfügung. Das mehrstöckige Gebäude hat ein modernes und einladendes Design, natürliches Tageslicht beleuchtet die Räumlichkeiten und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.