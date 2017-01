später lesen Top 10 Rheinland Mennonitenkirche Teilen

Diese Kircher steht für eine der vornehmsten Traditionen Krefelds. Die Krefelder Mennonitengemeinde wurde 1607 gegründet; 1683 wanderten 13 Krefelder Mennonitenfamilien nach Amerika aus. Dort waren sie maßgeblich an einer Menschheitserklärung beteiligt: Die Deutschen formulierten in Germantown 1688 eine Protestnote gegen die Sklaverei – ein Faksimile davon hängt heute noch in den Diensträumen der Krefelder Mennonitenkirche. Der Krefelder Mennonitenkirchbau geht auf das 1693 zurück. 1843 wurde die Kirche umgebaut, beim großen Bombenangriff auf Krefeld 1943 schwer beschädigt. Ab Mai 1950 war sie wieder für Gottesdienste nutzbar Ende der 1990er Jahre wurde die Kirche dann umfassend restauriert.