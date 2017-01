später lesen Top 10 Rheinland Menzels Lokschuppen und Töff-Töff FOTO: Bußkamp, Thomas FOTO: Bußkamp, Thomas Teilen

In den Regalen auf Tischen und in Kisten gestapelt zeigen sich Spielzeug- und Modeleisenbahne von ihrer besten Seite. Dieselloks und Personenwagen in Miniaturformate gibt es in schier unzähligen Farben von vielen Herstellern. Dazu selbstverständlich Schienen, Bahnübergänge, Bäume und Büsche, um die Modellbahnen so authentisch wie möglich zu gestalten. Wer es rasanter mag, schaut sich die Autorennbahnen an, die sich in ihrer Herstellung seit den 1970er- oder 1980er Jahren kaum verändert zu haben scheinen. Tüftler stehen begeistert von den Angeboten von Modellbauflugzeugen und Baggern. Zu den Kunden gehören viele Väter, die zuweilen ihre Söhne nur als Alibi mitzubringen scheinen. Die Jungs quengeln dann doch, sie hätten lieber ein neues Handy, während die erwachsenen Buben gar nicht mehr weg wollen – wo schon muss doch die Zeit gewesen sein, in der die Kinder noch Schiene an Schiene gesteckt haben, bis ein Zug mit schrillen Pfeifen losknattern konnte!