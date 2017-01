später lesen Top 10 Rheinland Mercado Polo Norte, Hilden Teilen

Der „Nordpol“ liegt in Hilden. Denn nichts anderes bedeutet das portugiesische „Polo Norte“. So hat Pedro Caldas seinen Mercado benannt, in dem er portugiesische Lebensmittel, Getränke und Espresso aus seiner Heimat verkauft. Seit rund fünf Jahren betreibt er das Geschäft: „Ich habe es „Nordpol“ genannt, „weil es hier so kalt ist. „Stockfisch in allen erdenklichen Formen, zum Teil schon gewässert, Sardinen, Gambas, ganze Tintenfische, Venusmuscheln und Rissois“, zählt der Geschäftsinhaber sein Sortiment auf. Rissois sind Blätterteigtaschen, gefüllt mit Fleischpasteten aus Rind, Spanferkel, Krabben und mehr. Sie werden in Portugal als Snacks gereicht, so wie in Spanien die Tapas“, erklärt der Inhaber. Süße Liköre, leichtes Bier und spritziger grüner Wein stehen auf der Getränkeliste. Natürlich fehlt auch die landestypische Süßspeise nicht: mit Pudding gefüllte Nata-Pasteten, die gerne zum Espresso gereicht werden.