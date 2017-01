Top 10 Rheinland: Mercator-Brunnen

Der Brunnen wurde 1878 feierlich enthüllt. Er erinnert an den berühmten Kartographen Gerhard Mercator (1512 bis 1594), der von 1552 bis zu seinem Tod in Duisburg lebte; übrigens in einem (nicht mehr vorhandenen) Haus, das nur wenige Meter vom Brunnen entfernt stand. Mercator gilt als größter Sohn der Stadt Duisburg. Im Mittelpunkt des Brunnes, der im Stil des Historismus angelegt ist, steht das 2,50 Meter hohe Standbild Gerhard Mercators, der in der Tracht seiner Zeit dargestellt ist. Die Kinderfiguren an den vier Ecken des Sockels symbolisieren Wissenschaft, Schifffahrt, Handel und Industrie.

Im Rathaus, vor dem der Mercator-Brunnen steht, befindet sich auch das Standesamt. Fast alle Brautpaare lassen sich nach der Trauung vor dem Mercator-Brunnen fotografieren. Ein Selfie vor dem Mercator-Brunnen wird gerne als versteckter Heiratsantrag oder als versteckte Heiratsankündigung verschickt.