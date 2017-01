später lesen Top 10 Rheinland Merkur Bowling Monheim Teilen

Twittern







Bowling im amerikanischen Stil - das erwartet die Gäste bei einem Besuch im Merkur Bowlingcenter in Monheim. Damit gemein ist allerdings nicht nur die US-amerikanische Dekoration, sondern auch die Größe. Denn hier gibt es 22 Bahnen direkt nebeneinander – genauso wie man es auch aus Amerika kennt. Zu den Spitzenzeiten hört man die Pins nur so fallen und bahnübergreifend wird ein Strike nach dem anderen bejubelt. Genau wegen dieses Event-Charakters ist die Anlage bei den Besuchern so beliebt. Mit dazu tragen auch verschiedene Angebot wie „Disco-Bowling“, „Fitness-Bowling“ oder verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit der guten Gastronomie bei.