Top 10 Rheinland: Messe im Stall Alpen-Veen

Ochs und Esel, Stroh und Krippe gehören unweigerlich zur Weihnachtsgeschichte. Am Zweiten Weihnachtstag lädt die katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich der Seelsorgeeinheit Alpen Jung und Alt zu einem ganz besonderen Gottesdienst im Stall ein.

Treffpunkt ist dazu am zweiten Weihnachtstag, Sonntag, 26. Dezember, um 9.30 Uhr, an der Kirche St. Nikolaus in Veen. Von dort aus macht die Gemeinde sich gemeinsam – bei jedem Wind und Wetter – auf den Weg zum 1,8 Kilometer entfernten Hof Schippers an der Tackenstraße 14. Dort beginnt um 10.30 Uhr der Gottesdienst in der wunderbaren Atmosphäre von Stall und Krippe.

Kinder spielen die Rollen der Heiligen Familie. Musikalisch wird dieser Gottesdienst vom Akkordeonorchester Veen mitgestaltet, bereits ab 10.15 Uhr findet eine musikalische, weihnachtliche Einstimmung in den Gottesdienst statt. Zelebriert wird die Messe im Stall diesmal von Pastor Georg Zglinnicki, Probst Roeloffs und Pastor Joseph Mathew. Wer den Fußweg von der Veener Kirche bis Schippers scheut, ist herzlich eingeladen, direkt zum Hof Schippers zu kommen.

Es werden wieder rund 450 Gläubige erwartet, die an dem zauberhaften Gottesdienst teilnehmen.