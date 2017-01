später lesen Top 10 Rheinland Metzgerei bei Janosch, Langenfeld Teilen

Ob „Krakauer trocken“ oder „Tyskie“-Bier, ob Gurkensuppe oder Maultaschen in allen erdenklichen Variationen – wer die polnische Küche kennenlernen will, der findet beim „Schlesier“ an der Kurt-Schumacher Straße zwischen Stadtgalerie und Langenfelder Rathaus reichlich Auswahl. Jan Burczak (52) und sein Team haben neben frischen Wurst- und Fleischwaren auch Eingelegtes, Käse, Pasteten, Süßes und viele weitere Lebensmittel im Angebot. Unter den Getränken befindet sich eine mittelgroße Palette an Wodka-Sorten, hinzu kommen polnische Zeitungen und Zeitschriften sowie die Imbisstheke mit Suppen, Bratwürsten und weiteren Tagesgerichten.